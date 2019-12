Papież Franciszek: Dlaczego Bóg wybrał żłóbek?

Papież Franciszek zwrócił się do wiernych, podkreślając wagę przygotowania żłóbka. Chodzi tu zarówno o kontemplację tajemnicy Wcielenia, jak i pokory Boga, który wybrał dla siebie taką "kołyskę".

Przygotowanie żłóbka to świętowanie bliskości Boga: to odkrywanie, że Bóg jest rzeczywisty, konkretny, jest pokorną Miłością, która zstąpiła aż do nas"-napisał Papież.