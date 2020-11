Papież dziękuje argentyńskim kobietom za walkę z aborcją

Papież Franciszek przypomniał o znaczeniu ochrony życia wobec prób zalegalizowania w jego ojczyźnie aborcji. Argentyńskim kobietom podziękował za to, że walczą o ochronę nienarodzonych. Papieski list, przesłany na ręce deputowanej Victorii Morales Gorleri, jest odpowiedzią na skierowane do niego zapytanie od „mujeres de las villas”, czyli sieci kobiet, które od 2018 roku walczą o ochronę życia, szczególnie w najuboższych robotniczych dzielnicach Buenos Aires i poprosiły Franciszka o poparcie ich wysiłków.

Ojciec Święty dziękuje argentyńskim kobietom i wyraża podziw dla ich zaangażowania i świadectwa, zachęcając zarazem, by nadal szły tą drogą. „Kraj jest dumny z takich kobiet jak wy” – pisze Franciszek w swym odręcznym liście, podkreślając, że podejście do aborcji nie jest przede wszystkim kwestią religijną. „Jest to zasadniczo problem etyki ludzkiej, poprzedzający jakiekolwiek wyznanie religijne” – zauważa Papież. Z tego właśnie powodu, jak pisze, trzeba odpowiedzieć sobie na dwa pytania: „czy aby rozwiązać jakiś problem, słuszne jest niszczenie czyjegoś życia lub wynajmowanie płatnego mordercy?”.

W swym liście do Franciszka argentyńskie kobiety wyraziły m.in. niepokój z tego powodu, że forsowane prawo aborcyjne przedstawiane jest jako „łatwe rozwiązanie dla nastolatek, które żyją w ubogich dzielnicach i są w niespodziewanej ciąży”. „Przytłacza nas zimny terror, z jakim proponowane prawo chce zaszczepić aborcję jako jedną z kolejnych metod antykoncepcyjnych i że jej główną grupą docelową są biedne dziewczęta” -podkreślają „mujeres de las villas”. Wskazują, że ich głos, podobnie jak głos nienarodzonych dzieci nie jest słyszalny. „Prawodawcy i media nie chcą nas słuchać i gdybyśmy w nie mieli księży podnoszących za nas głos, byłybyśmy jeszcze bardziej samotne” – piszą kobiety. Ze smutkiem konstatują, że ich nastoletnie córki dorastają z myślą, że nie mają prawa do posiadania dzieci, bo są biedne. Stąd ostatni apel do Papieża o poparcie ich wysiłków na rzecz ochrony życia.

W najbliższą sobotę, 28 listopada, w stolicy Argentyny odbędzie się ogólnokrajowa manifestacja na rzecz życia. Przed siedzibą Kongresu Narodowego jej uczestnicy odmawiać będąc różaniec i zawierzą nienarodzonych opiece Matki Bożej. Inicjatywę poparł argentyński episkopat, a przyłączyli się do niej również przedstawiciele Kościołów protestanckich.

Vaticannews.va/Beata Zajączkowska – Watykan