,,Panie ministrze Niedzielski najwyższy czas wyeliminować całkowicie maski z życia publicznego''

- Panie ministrze @a_niedzielski najwyższy czas wyeliminować całkowicie maski z życia publicznego – napisała na Twitterze doktor Ewa Wendrowska, adresując swój wpis do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Wendrowska to lekarz specjalista dermatologii i wenerologii. Jest ona także politykiem Solidarnej Polski, a w 2019 roku kandydowała z list PiS-u do Sejmu. Rok wcześniej uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Jak wynika z komunikatów podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, średnia liczba nowych zakażeń w przeciągu ostatnich siedmiu dni pokazuje, że na 100 tys. osób, zakażeniu ulega statystycznie 0,5 osoby. Zgodnie z modelami przyjętymi przez rząd jesienią 2020 roku, cała Polska powinna już dość dawno znajdować się w strefie zielonej, a obostrzenia powinny zostać całkowicie zniesione.

Wielu ekspertów apeluje do rządu w tym do ministra Niedzielskiego o zniesienie obostrzeń epidemicznych oraz pełne otwarcie gospodarki, w tym o zniesienie bardzo uciążliwego – zwłaszcza przy takich upałach jak obecnie – noszenia maseczek. Do tego apelu przyłącza się także doktor Ewa Wendrowska.

- Panie ministrze @a_niedzielski najwyższy czas wyeliminować całkowicie maski z życia publicznego. Od 2 tygodni Polacy duszą się przy tych temperaturach. Piszę to jako lekarz i samorządowiec ZP – czytamy we wpisie doktor Wendrowskiej.

