,,Pani zwariowała’’. Poseł Leszczyna wyprowadziła wiceministra z równowagi

Do mocnej wymiany zdań doszło dziś między wiceministrem Arturem Soboniem a posłanką PO Izabelą Leszczyną. ,,Pani zwariowała” - stwierdził wyprowadzony z równowagi wiceszef resortu aktywów państwowych. Teraz Artur Soboń publikuje przeprosiny.

Na antenie TVN24 doszło dziś do burzliwej dyskusji na temat zaprezentowanego w sobotę przez PiS Polskiego Ładu. Poseł Izabela Leszczyna przekonywała, że cały program jej „wielkim oszustwem PiS”.

- „Nie przypominam sobie, żeby w 2019 roku PiS, idąc do wyborów, mówił, że podniesie podatki o dziewięć procent, że podniesie podatki dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie przypominam sobie tego w kampanii wyborczej, a de facto na tym polega Polski ład i to jest to, co Polacy odczują najbardziej”

- mówiła parlamentarzystka.

- „Jestem przekonana, że gdyby pani Zyta Gilowska żyła, w życiu by w takim rządzie nie uczestniczyła i nie robiła takich rzeczy”

- dodała.

To zdanie wyprowadziło wiceministra Sobonia z równowagi.

- „Mówienie o tym, o czym myśli świętej pamięci Zyta Gilowska w 2021 r. jest kompletnym wariactwem. Powinna się pani wstydzić tych słów. Pani zwariowała”

- odpowiadał.

Kilka godzin później wiceminister aktywów państwowych opublikował przeprosiny.

- „Staram się w swoich wypowiedziach nie używać emocji ani mocnych słów. Zrobiłem to dziś jedyny raz, za co przepraszam @Leszczyna ale zrobiłem to w imię szacunku dla śp. Zyty Gilowskiej. Jako uczeń i Świdniczanin. Nie wmawia się zmarłym ich bieżących poglądów. To barbarzyństwo!”

- napisał polityk na Twitterze.

kak/Twitter, TVN24