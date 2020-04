Pandemia – wielkie pole posługi Kościoła

MT(*) 26.4.20 15:26

Paranoiczny obłęd lewacko-tęczowych hord przejawia się w ich schizofrenicznych próbach objaśniania wierzącym czego od nich oczekuje Pan Bóg. Tęczowe lewactwo zachowuje się tak, jakby posiadało nieustanną łączność z Bogiem i jednocześnie wyłączne prawo komunikowania stanowiska Pana Boga w każdej kwestii. Oraz wszelką wiedzę o religii chrześcijańskiej. To są eksperci od wszystkiego co "od Boga pochodzi".



Tęczowe lewactwo światowe znajduje się obecnie w zauważalnej już fazie paranoicznego obłędu, w której ich chora psychicznie populacja usiłuje sama przed sobą uchodzić za kogoś innego niż faktycznie jest. Tak więc znowu w historii naszej cywilizacji lewacy mienią się uważać sami siebie za zbawców człowieka, za prekursorów nowego świata i porządku, za twórców wszelkiej szczęśliwości etc. Tylko oni mają wiedzieć kiedy zaczyna się ludzkie życie, uważają więc, że w związku z tym to oni mają wyłączne prawo decydować również kiedy i u kogo to życie zakończyć.



Takie role ponadludzkie przypisywali sobie Stalin i Hitler. Ich idee z euforią wcielały w życie, a może bardziej w śmierć, całe hordy pomniejszych obłąkańców, całkiem współczesnych Hunów. Skutki unicestwionych zbrodniczymi ideologiami dziesiątków milionów istnień ludzkich są znane i przerażają, ale tylko tych, którzy potrafią o tym myśleć jako ludzie wolni. Współczesne tęczowe lewactwo samo w sobie jest najbardziej szkodliwą dla ludzkości zarazą.



Pandemia tej zarazy nie skończy się jak za dotknięciem różdżki. Że któregoś dnia wszyscy, jakby nigdy nic, wrócą do tego co dotąd robili, do idei, którymi intensywnie żyli, Sama istota tego wirusa, unicestwiającego ludzi z niespotykaną od wieku łatwością, jest jakąś odpowiedzią na pytania co do rozmiarów i finału pandemii. Na dodatek dziś, w dobie dynamicznej i nieustannej migracji ludzkiej, to wirus ma większe szanse niż walczący z nim ludzie. Wirus jest i będzie przed ludźmi. Poza tym, populacja ludzka jest niezwykle biologicznie osłabiona stylem swojej dotychczasowej egzystencji, chorobami będącymi rezultatem nadmiernego konsumpcjonizmu, rozpasanego do chorobliwych granic hedonizmu, intelektualnego zwyrodnienia, egzystencjalnej pustki i bylejakości.



To będzie trwało bardzo długo. Tak długo aż ilość przejdzie w jakość.