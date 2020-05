PAD: Sukces zależy od dobrej współpracy prezydenta z rządem

Trwa debata prezydencka w TVP. Drugie pytanie zadane kandydatą brzmiało: „Jak wrócić do wysokiego tempa rozwoju z ostatnich lat?”, i jako pierwszy odpowiedział na nie urzędujący prezydent Andrzej Duda:

-„Ostatnie lata to był okres bardzo dynamicznego rozwoju Polski. To był okres, w którym wiele dobrego się działo, wiele ludzi skorzystało na rozwoju gospodarczym. Jaka była tego tajemnica? To był efekt dobrego współdziałania prezydentem, rządem i większością parlamentarną” – wyjaśniał prezydent.