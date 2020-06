PAD nokautuje Trzaskowskiego. Nawiązuje do awarii w oczyszczalni ,,Czajka''

Leszek 18.6.20 20:47



Trzaskowski będzie wypalał żelazem to, co zrobił PIS od 2015 roku !!! Szokująco agresywna zapowiedź kandydata PO na prezydenta w kampanii wyborczej . Poważnego kandydata na prezydenta. I on chce być głową państwa, w którym my żyjemy ?! Zwierzchnikiem sią zbrojnych i prezydentem nas wszystkich ?! Niech mnie ktoś uszczypnie, bo nie mogę uwierzyć, że to prawda.

Jakże on nienawidzi kraju w którym żyje i jakże gardzi ludzmi, którzy są obywatelami naszego kraju ! Jaki on jest mściwy, podły i obrzydliwy !! Ile w nim nenawiści i ochydy !!! Tak Polacy, jak zapowiada tak zrobi ! I jak oni z PO zapowiadają tak zrobią !

Wypalą gorącym żelazem wszystkie programy rodzinne i socjalne i pomocowe, wypalą programy budowy mieszkań, zdrowe powietrze , dróg lokalnych, i połączeń transportowych, wypalą konstytucję dla biznesu, a przedsiębiorców pozbawią ułatwień do prowadzenia biznesu, młodzi do 26 lat znów będą płacić podatki, wielu ludzi znowu straci pracę, zasypią przekop byśmy żebrali u ruskich o przepływ na Bałtyk, zasypią tunel na Wolin i Via Carpatia, wypalą gorącym żelazem sojusz z NATO i USA, znowu podwyższą wiek emerytalny, ale tym razem do 69 lat, itd, itp, itd.. Jego wizja da Polski to żaden rozwój, ale zwijanie się Państwa pod każdym względem.

Pytam więc 20 % zwolenników Trzaskowskiego: To co jeszcze musiałoby się stać, żebyście uwierzyli w prawdę ?! Prawdę, która jest przecież oczywista i namacalna !

Powiedzcie więc nam, co jeszcze musiałoby się stać ?!!!!