PAD: Jesteśmy jednym z poważniejszych partnerów USA

Leszek 18.6.20 16:02

A co Trampek od Polaków kupi.



Co Polska sprzeda i za ile.



To partnerstwo jest jak zabawa szpaka z bocianem.



Bociana drapał szpak ,a potem była zmiana szpak drapał bociana, a potem były dwie takie zmiany ile razy był szpak drapany.



Tak polskie e ... coś tam, od lat prowadzi polska politykę.



Polska jest kolonia , nie partnerem , przestańcie opowiadać farmazony.