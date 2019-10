OSTATNI WYWIAD prof. Jana Szyszki. Co tak naprawdę powiedział o żłobkach i przedszkolach?

Profesor Jan Szyszko we wtorek 8 września b.r. udzielił ostatniego w życiu wywiadu. Zmarły dziś przed południem polityk był gościem poranka rozgłośni katolickich "Siódma 9". Ostatnią rozmowę z prof. Szyszką nadesłał- m.in. do redakcji portalu Fronda.pl- redaktor naczelny Radia Warszawa, ks. dr Mariusz Wedziuk.

Rozmowa z redaktorem Piotrem Otrębskim rozpoczęła się od pytania o wypowiedź byłego szefa resortu środowiska na temat żłobków i przedszkoli. W ostatnich dniach profesor Jan Szyszko był atakowany przez lewicowo-liberalne media za słowa wypowiedziane w Pruszkowie. Polityk miał stwierdzić, że żłobki i przedszkola to "relikt PRL". Co faktycznie miał na myśli były minister??

„Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że najważniejsza jest rodzina. Kobiety są zmuszone pracować, dlatego muszą funkcjonować żłobki i przedszkola. W przyszłości mam nadzieję, że będziemy wracali do normalności, w której mąż będzie zarabiał na tyle dużo, że jeśli będzie chciał to utrzyma i żonę i pięcioro dzieci. (...) Koniecznością jest otworzenie dzietności kobiet”-stwierdził w poranku "Siódma 9" Jan Szyszko.

„W 1992 roku wolą polityczną świata było, żeby zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. Chodziło o to, żeby mniej go emitować, a więcej wychwytywać z atmosfery, po to, żeby wykorzystywać go do regenerowania układów przyrodniczych” – stwierdził były minister środowiska. Gość poranka ocenił przy tym, że Polska jest dla innych krajów przykładem w zakresie ochony przyrody.