Ośmioletni Martin zostaje w Polsce. Wójcik: Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w pomocy tej rodzinie

„Państwo polskie zdecydowało, że ani nie wyda obywateli Rosji oraz Australii władzom holenderskim, a jednocześnie sąd nie zdecydował się na to, by wykonać orzeczenie sądu holenderskiego o tym, żeby Martin, ośmioletnie dziecko, zostało wydane do Holandii” – powiedział dziś na konferencji prasowej Michał Wójcik.

Minister w trakcie spotkania z mediami, w którym udział wzięli również państwo Hertog razem z synem dodał, że dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w pomocy tej rodzinie:

„hodziło o to, żeby ci ludzie byli wolni w Polsce, żeby mogli tu razem mieszkać. Specjalnie dziś pokazujemy państwu, że dziecko jest szczęśliwe pomimo tego, że jest dzieckiem, u którego stwierdzono autyzm”.

Dziękując prokuratorowi generalnemu i wiceministrowi Wójcikowi Conrd Hertog powiedział:



„Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu decyzji, którą podjął sąd. Martin też jest szczęśliwy”.

dam/PAP,Fronda.pl