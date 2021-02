Orban: Głównym interesem Węgier są połączenia z Polską

„Podstawowym interesem gospodarczym Węgier jest połączenie z Polską bezpośrednio przez Słowację” – powiedział premier Węgier Viktor Oban. Chodzi przede wszystkim o szlaki transportowe.

Szef węgierskiego rządu w rozmowie na antenie Radia Kossuth zaznaczył, że konieczne jest też połączenie Polski i Węgier siecią o jak największej przepustowości rurociągów czy linii energetycznych.

Przypomniał, że Węgry jako jedyne w Grupie Wyszehradzkiej sąsiadują jedynie z jednym krajem Grupy – Słowacją.

„W interesie Europy Środkowej jest powstanie połączeń północ-południe. My, Węgrzy, musimy dotrzeć do 40-milionowego rynku polskiego, oni też chcą mieć dostęp do Węgier i stamtąd na Bałkany. Budowa tych szlaków to kwestia naszego sukcesu gospodarczego i poziomu życia”

- powiedział Orban.

dam/PAP,Fronda.pl