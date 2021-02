Opozycja zgodna z PiS. Chodzi o szczepienia

W Sejmie panuje zgoda co do tego, że najważniejsze osoby w państwie, które odpowiadają za walkę z pandemią koronawirusa, powinny przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19. Jedyne, za to bardzo zaskakujące zastrzeżenie zgłosiła Konfederacja. W ocenie polityków tego ugrupowania osoby te powinny z własnych środków pokryć koszty szczepionki.

W związku z informacją o zakażeniu koronawirusem pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka, na antenie TVN24 politycy wszystkich partii znajdujących się w Parlamencie zostali zapytani o to, czy najważniejsze osoby w państwie odpowiedzialne za walkę z pandemią powinny się zaszczepić. Twierdząco odpowiadają politycy PiS, KO, Lewicy, Koalicji Polskiej i Konfederacji.

Jedyny warunek postawił szef klubu Konfederacji Jakub Kulesza. W jego ocenie najważniejsze osoby w państwie odpowiedzialne za walkę z pandemią powinny zaszczepić się w pierwszej kolejności, ale na swój koszt.

kak/PAP