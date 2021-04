ONZ i Gates przeznaczą kolejne 100 mln USD na promocję LGBT i ideologii gender

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”. Z okazji Forum, wsparcie finansowe dla ruchów feministycznych zapowiedzieli też Bill i Melinda Gates.

Wydarzenie, pierwotnie zaplanowane na 2020 r., miało za zadanie uczcić 25. rocznicę uchwalenia Pekińskiej Platformy Działań - dokumentu wieńczącego IV Światową Konferencję Praw Kobiet w Pekinie. Forum zostało zwołane przez UN Women we współpracy z rządami Francji i Meksyku oraz przy wsparciu organizacji pozarządowych. Wydarzenie ma charakter dwuetapowy - rozpoczęło się w mieście Meksyk, a jego kulminacja będzie miała miejsce w Paryżu.

Jak wskazują organizatorzy, jednym z celów forum ma być opracowanie wielostronnej strategii feministycznej w celu propagowania i promowania przyspieszonych zmian w kierunku równości genderowej przed 2030 r. Kolejnymi rezultatami wydarzenia mają być utworzenie wspólnej „Koalicji działania” (polegającej na zawarciu partnerstw z różnymi podmiotami celem podjęcia pilnych działań na większą skalę) oraz stworzenie wielostronnego sojuszu krajów w podobnych celach.

Wydarzenie odbyło się w formie online. Konferencja składała się z wielu interaktywnych sesji, w których wzięli udział przedstawiciele rządów, organizacji pozarządowych, aktywiści LGBT oraz interesariusze sektora prywatnego. Mieli oni „świętować” siłę aktywizmu, solidarności feministycznej, a także opracować wspólne strategie na rzecz wspierania równości genderowej. Ostatecznie, organizatorzy zobowiązali się do przekazania minimum 100 mln dolarów na rzecz przyspieszenia działań na rzecz propagowania ideologii gender oraz walki z tzw. stereotypami genderowymi. Gospodarz wydarzenia - rząd Meksyku zapowiedział „rewolucyjne zmiany” w państwie poprzez wdrożenie ideologicznej agendy w celu wzmocnienia działań na rzecz zmiany kulturowej oraz „wykorzenienia” stereotypów. W wydarzeniu mieli również swój udział Bill i Melinda Gatesowie – postaci znane ze swojej szerokiej działalności na rzecz propagowania ideologicznych rozwiązań oraz finansowania aborcji. Zapowiedzieli swoje wsparcie finansowe dla ruchów feministycznych celem przyspieszenia zmian.

W ramach Forum, państwa chcące dołączyć do koalicji mają przyjąć tzw. dobrowolne „zobowiązania”. Jest to nowa formuła wpływania na obowiązujące prawo międzynarodowe. Choć zobowiązania są niewiążące, a przystąpienie do nich ma charakter dobrowolny, wpływają one w istotny sposób na język, którym posługują się międzynarodowe organizacje. Ich prawdziwym celem jest podważenie dotychczas obowiązującego konsensusu w sprawach takich jak prawa reprodukcyjne, aborcja oraz działalność na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Tak jak celem szczytu w Nairobi było podważenie ustaleń wynikających z Konferencji w Kairze (1994), podczas której państwa stwierdziły, że aborcja nie może być uznawana za jedną z metod planowania rodziny i obowiązkiem wspólnoty na każdym szczeblu jest minimalizacja aborcji, tak zamierzeniem Generation Equality Forum jest redefinicja postanowień Konferencji w Pekinie (1995). Co istotne, podczas pekińskiej konferencji do oficjalnego języka międzynarodowego wprowadzony został termin „gender”, jednakże państwa zaznaczyły, że powinien być on interpretowany w sposób neutralny – jako kobieta i mężczyzna w kontekście kulturowym. W żadnym razie nie miał się on odwoływać do radykalnych koncepcji twierdzących, że kobiecość i męskość są wyłącznie społecznymi konstruktami powstałymi na przestrzeni dziejów w wyniku odwiecznej walki płci. W Pekinie powtórzono również przyjęte w Kairze zobowiązania dotyczące zmniejszania ilości przeprowadzanych aborcji. Pomimo licznych prób ponawianych przez 25 lat przez radykalne środowiska, państwa członkowskie ONZ nigdy nie zgodziły się na zmianę tych postulatów.

- Podczas szczytu w Nairobi po raz pierwszy zastosowano nową taktykę obchodzenia międzynarodowego konsensusu i tworzenia alternatywnych zobowiązań mających rzekomo dotyczyć tylko niektórych państw i organizacji. Jak pokazują doświadczenia ostatniego roku, ich prawdziwym celem jest wpłynięcie na oficjalny język prawa międzynarodowego, a przede wszystkim akty miękkiego prawa międzynarodowego, w których projektach – pomimo sprzeciwu tak wielu państw – nieustannie pojawiają się odwołania do kontrowersyjnych postanowień szczytu w Nairobi. Nie ma wątpliwości, że ta sama strategia zastosowana zostanie również do „zobowiązań”, które mają być przyjęte podczas Generation Equality Forum – podkreśla Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris byli obecni na kluczowych wydarzeniach organizowanych w ramach Forum w Meksyku. Jak zostało to już wskazane, forum to miało charakter przygotowawczy wobec kulminacyjnego wydarzenia planowanego na lipiec w Paryżu.

mp/ordoiuris.pl