Oleśnica: Mężczyzna zmarł po zaszczepieniu przeciw Covid-19

W minioną środę zmarł mężczyzna, który został wcześniej zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. To pierwszy taki przypadek w naszym kraju.

O sprawie informuje „Super Express” dodając, że informację o zgonie mężczyzny znaleźć można w oficjalnym rejestrze Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jak podano, do mężczyzny trzy razy wzywano karetkę, jednak nie trafił do szpitala. Ostatecznie doszło u niego do zatrzymania krążenia i w końcu do śmierci.

Nie wiadomo, czy powodem śmierci mężczyzny była bezpośrednio sama szczepionka. Nie podano do tej pory oficjalnie przyczyny zgonu pacjenta. Wiadome jest jednak, że zmarł on po podaniu dawki szczepionki. Jego przypadek Państwowa Inspekcja Sanitarna zakwalifikowała jako niepożądany odczyn poszczepienny.

dam/wroclaw.se.pl,Fronda.pl