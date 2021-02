,,Ojcowskie Serce''. Zapraszamy na rekolekcje z bp. Arturem Ważnym pod patronatem Frondy!

Ojcowskie serce – Rekolekcje Wielkopostne 2021

prowadzi bp Artur Ważny

Profeto.pl przygotowało rekolekcje wielkopostne zatytułowane „Ojcowskie serce”. 8-odcinkowy cykl to rozważania modlitwy „Ojcze nasz” z perspektywy św. Józefa. Wideo-rozważania prowadzi bp Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.

– Św. Józef to człowiek, który doskonale orientuje się w ciemności. On we śnie otrzymuje słowo od Boga, podejmuje je i w ciemności reaguje. Św. Józef to bohater na ciemność, którą przeżywa dzisiejszy człowiek, który nie wie dokąd iść – mówi bp Artur Ważny w zapowiedzi tegorocznych rekolekcji wielkopostnych przygotowanych przez Profeto.

Jak zapowiada bp Ważny, rekolekcje będą mówić o Bogu, który jest ojcem i który nas kocha. Kolejne rozważania będą interpretować modlitwę „Ojcze nasz” z perspektywy opiekuna Jezusa – Patris corde, czyli „Ojcze nasz” widziane oczami św. Józefa.

Rekolekcje zatytułowano „Ojcowskie serce”. To nawiązanie do pierwszych słów listu apostolskiego papieża Franciszka, którym Ojciec Święty ogłosił Rok św. Józefa. „Patris corde” – „ojcowskim sercem” to także zawołanie biskupie bp Artura Ważnego.

– Chciałbym, żebyśmy wzięli św. Józefa za patrona nie tylko tych rekolekcji, ale całego naszego życia i uświadomili sobie, że św. Józef w ciemności będzie nam pomagał wzrastać, stawać się dojrzałymi – mówi bp Ważny.

Odcinki rekolekcji „Ojcowskie serce” będą ukazywały się od 22 lutego w kolejne poniedziałki i czwartki Wielkiego Postu na portalu profeto.pl i emitowane w Radiu Profeto.

Zapowiedź rekolekcji:

