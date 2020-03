Ogromny sukces TVP. Brawo!

Observer 5.3.20 17:06

Muszę przyznać że pewne działania wydawały mi się kiedyś niemożliwe do przeprowadzenia. Przynajmniej tak mówili ludzie z PO. Pięniądze dla rencistów -to niemożliwe, wsparcie dla rodzin wielodzietnych - niemożliwe! Pieniądze na leczenie raka- okazało się że nawet Kidawa, jak i całe PO, była przeciwna. LOT - do zamknięcia! Zmniejszenie luki podatkowej - to niemożliwe, krzyczeli Rostowski, Tusk, i Lewandowski.

To co k...rcze? Tylko w PiSie można takie żeczy robić? Cudotwórcy? Czy po prostu nie kradną?