Oficjalne: Episkopat odcina się od abp. Jana Pawła Lengi

matis89 22.1.20 15:53

NO ja wiem że lewakoateiści strzelają już tylko pobocznie ślepakami by nie narazić dobrego imienia Głowy Watykanu. Ale tutaj Episkopat służy Bergoglio. A to co mówisz dotyczy nie tylko podrzędnego Głowie Watykanu Episkopatu tylko samego Bergoglio. Katolicy się od niego odwracają a w zamian zyskuje nowych wyznawców lewakoateistów i sodomitów, wyznawców którzy go czczą najbardziej ze wszystkich religii :))). Nie ma pustki ani próżni.