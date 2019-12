Ofiara McCarricka podaje Watykan do sądu

robaczek 11.12.19 10:10

łoj tam łoj tam





przeciez az taka krzywda tym dzieciakom sie nie stala





wszak TO SWIĘTE CZŁONKI BYLY





a poza tym to te dzieci same chcialy. tak nalegaly, kusily!!!







WINA DZIECI a nie biednego biskupa





DUMNIE ZE SWOICH!????







BRAWO WY!!!!!







B R A W O !!!!!!





pięknie to wygląda.





DNO mentalne i moralne katolicy





D N O !!!!!!!1