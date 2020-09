Ofensywa gospodarcza rządu. 500 plus niezagrożone!

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś budżet państwa na 2021 rok. Zaprezentował również nowe rozwiązania dla przedsiębiorców i zapewnił, że program 500plus nie jest w żaden sposób zagrożony.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej szef rządu przedstawił dziś szczegóły budżetu państwa na przyszły rok oraz omówił przygotowane przez rząd rozwiązania gospodarcze. Mateusz Morawiecki podkreślił, że rok 2020 wszystkich zaskoczył, a pandemia koronawirusa okazała się wielkim wyzwaniem nie tylko dla kwestii związanych ze zdrowiem, ale również dla gospodarki:

- „Musieliśmy znaleźć odpowiedź na wielkie wyzwania, ta odpowiedź nazywała się tarcza finansowa, tarcza antykryzysowa. To tarcze, które ratowały miejsca pracy” – mówił.

Zaznaczył, że nie udało się uniknąć deficytu budżetowego, ale mimo to jesteśmy w najlepszej sytuacji w Europie:

- „Nasz cel jest niezmienny - jak najlepiej płatne miejsca pracy dla Polaków i wsparcie dla polskich przedsiębiorców” – przekonywał szef rządu.

Przedstawił specjalny pakiet wypracowany dla małych i średnich przedsiębiorców. Od przyszłego roku rozszerzona zostanie możliwość rozliczenia się z zasad estońskiego CIT:

- „Te firmy, które nie wyciągają zysku w postaci dywidendy, będą mogły do wysokości 100 milionów obrotów, rozliczać się w sposób bardzo korzystny. Liczymy, że te rozliczenia przyczynią się do stworzenia nowych miejsc pracy” – informował.

- „Zwiększamy możliwość dla dziesiątek tysięcy firm, które są na rozliczeniu poprzez PIT, do ryczałtowego rozliczenia podatku. Do tej pory poziom obrotów, który uprawniał do takiej metody to 250 tysięcy euro. Zwiększamy to do 2 milionów euro” – dodał.

Jak podkreślił, ma to popchnąć naszą gospodarkę na nowe tory.

- „Wreszcie też zwiększenie możliwości rozliczania się na 9-procentowym CIT, czyli jednym z najniższych w Europie. Podnosimy ten próg z 1,2 mln euro do 2 milionów euro”.

Realizowane będą też rozwiązania mające uskutecznić walkę z tzw. rajami podatkowymi.

Prezes Rady Ministrów poinformował również, że w żaden sposób nie jest zagrożony program 500 plus, ani jakikolwiek inny program socjalny Zjednoczonej Prawicy:

- „Cała nasza polityka społeczna, wsparcie dla rodzin, dzieci i młodzieży, emerytów, również to do czego się zobowiązaliśmy wcześniej, zostaje utrzymane. Jest wkomponowane w tę strukturę budżetu” – zapewnił.

Deficyt budżetowy państwa na przyszły rok ma nie przekroczyć 82,3 mld zł. Według europejskich instytucji Polska będzie tego roku krajem mającym jedną z najpłytszych recesji w Europie. Jak zaznaczył premier, przyszły rok będzie „rokiem odbicia gospodarczego”.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Wierzę, że 2021 to będzie bardzo dobry rok dla Polski, dla polskich przedsiębiorców i wszystkich Polaków. #Budżet2021 pic.twitter.com/iNZA1OknB0 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 28, 2020

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Rok 2020 to rok wielu niewiadomych, wielu nieprzyjemnych niespodzianek, ale rok 2021 będzie rokiem odbicia gospodarczego i wtedy przedsiębiorcy powinni poszukiwać szans rozwojowych i nowych rynków zbytu. #Budżet2021 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 28, 2020

kak/niezależna.pl