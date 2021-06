Odrażające! Radna PO weszła na pomnik Ofiar katastrofy smoleńskiej. Internet ostro reaguje

- Polski Mount Everest ponownie zdobyty. Na szczycie Hillary z biało-czerwonym wieńcem w asyście policyjnego szerpy. Warszawa, 10.06.2021 r. Himalaje absurdu czyli kłamstwo smoleńskie – napisała na Twitterze radna PO i załączyła zdjęcie, na którym widać ją na szczycie pomnika upamiętniającego śmierć 96 osób, które zginęły podczas katastrofy smoleńskiej. Ten skandaliczny i bezczelny czyn wywołał falę oburzenia i komentarzy.

- Jak można być tak odrażająco głupią, i to będąc osobą publiczną? Łażenie po pomniku upamietniajacym śmierć 96 osób to dla ciebie fajna zabawa? Skasuj ten tłit, kobieto, idź do kąta i się wstydź – napsiał red. Ziemkiewicz.

- Właśnie zdominowanie opozycji przez takie pustaki jak pani @KrajewskaSylwia sprawia, że PiS może się nie obawiać utraty władzy, choćby nie wiem jak źle ją sprawował – dodał po chwili.

- Wie Pani jak to się nazywa???? Brak szacunku do osób, które zginęły w tej katastrofie. I możemy mieć różne zdanie na temat tego, co było przyczyną tej tragedii. Ale poszanowanie tego miejsca jest obowiązkiem każdego. Widać jednak niektórzy mają ogromne braki w tym temacie. - napisała inna użytkowniczka Twitera.

Radna PO i jej żart z 96 ofiar (w tym mamy @barbaraanowacka), bo im poświęcony jest ten pomnik. https://t.co/Nd5cfe9xM0 — Samuel Pereira (@SamPereira_) June 10, 2021

Jak można być tak odrażająco głupią, i to będąc osobą publiczną? Łażenie po pomniku upamietniajacym śmierć 96 osób to dla ciebie fajna zabawa? Skasuj ten tłit, kobieto, idź do kąta i się wstydź. — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) June 10, 2021

Właśnie zdominowanie opozycji przez takie pustaki jak pani @KrajewskaSylwia sprawia, że PiS może się nie obawiać utraty władzy, choćby nie wiem jak źle ją sprawował. — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) June 10, 2021

Czy Ty kobieto jesteś tak głupia ,czy tylko tak ogłupiona ? Ten pomnik upamiętnia posłów i senatorów z Lewicy i prawicy ale bezmózgi nie mają chyba tego świadomości — alina :) (@aliska541) June 10, 2021

