Odmrażanie gospodarki. Dr Sutkowski: Trzeba otwierać drzwi różnych sektorów!

Raporty o stanie epidemii w Polsce wielokrotnie w ostatnim czasie wykazywały spadek liczby nowych zakażeń. Zdaniem prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych czas już na to, aby powoli odmrażać gospodarkę.

Jak już informowaliśmy, dzisiejsze dane na temat epidemii koronawirusa w Polsce są najlepsze od dawna. Potwierdzono zaledwie 2419 nowych infekcji, zmarło zaś 38 osób zakażonych koronawirusem.

„Kibicujemy wszyscy, aby spadki widoczne w ostatnich dniach były już tendencją. Liczba zakażeń rzeczywiście wyraźnie spada. Nieco mniej jest także zgonów. Oby był to zwiastun nieco lepszych miesięcy”

- stwierdził dr Michał Sutkowski.

Dodał, że to odpowiedni czas na prowadzenie dialogu z poszczególnymi branżami oraz wypracowanie sposobu ich otwarcia. Zaznaczył, że:

„Trzeba to robić, bo ludzie nie wytrzymują bardzo silnych obostrzeń. Do tego sytuacja epidemiczna w Polsce zaczyna na to pozwalać. Wdrażałbym konsekwentnie, ale powoli, pewne poluzowania”.

Konieczna jest jednak do tego zgoda co do reżimu sanitarnego w rozmowie z branżami – mówił dr Sutkowski. Jego zdaniem jako pierwsze powinny zostać 1 lutego galerie handlowe. W dalszej kolejności miałyby to być stoki, baseny oraz siłownie.

dam/PAP,Fronda.pl