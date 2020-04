Odmów dziś tę litanię na czas pandemii!

Styki 5.4.20 19:01

W bolesławieckiej bazylice maryjnej dokonano niezwykłego odkrycia, odnaleziono relikwie św. Jana Gabriela Perboyre (1802-1840). Był on lazarystą, misjonarzem zgromadzenia Św. Wincentego a Paolo. Pełnił on posługę w Chinach, w Wuchang (obecnie Wuhan). Tam też poniósł śmierć męczeńska przez uduszenie.Czyz nie nalezaloby go dodac do tych swietych?