Odlot! ,,WP'' rozkręca aferę, bo żołnierze WOT mieli broń!!!

Marek21 4.11.19 10:57

O heńku przemądry!

W czasie ćwiczeń wojskowych nie chodzi się do knajpy.

Żołnierz dostaje śniadanie i coś na drugie zabiera do chlebaka.

Przed obiadem kończy się ćwiczenia i zdaje broń.



Na poligonie może mieć broń przy sobie, ale jedząc obiad w kantynie, nie w ogólnodostępnym lokalu.



Broń służy do zabijania a nie do szpanowania przed dziewczynami.

Dowódca, który pozwolił na wejście żołnierzy z bronią między cywilów powinien dostać po uszach.

Z bronią nie ma żartów. Ona nie wybiera do kogo strzela, również przypadkiem czy przez niedbalstwo.