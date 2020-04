ODLOT! Kidawa-Błońska: Te wybory to zamach stanu

Ale to nie jest jej pomysł. Mówią tak praktycznie wszyscy prawnicy, konstytucjonaliści różne uznane międzynarodowe instytucje.

Oczywiście do tępego elektoratu PiSu to nie dociera, bo jak dla kogoś jest autorytetem tylko ksiądz albo przekupa z placu Przyłębska to nie dotrze do niego że PiS zachowuje się jak.pzpr.

Z resztą to trzebaby samodzielnie myśleć a Jarek tyle lat pracował na to żeby jego elektorat myślał tak jak on chce,a nie to co sam chce.

I to mu się udało.

Niestety Polacy to w dużej części sprzedajni kretyni. Bo jak nazwać ludzi którzy za 500 zeta miesięcznie sprzedaja przyszłość swoich dzieci.



Przyke :(

