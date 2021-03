Odlot Budki w Sejmie! Lider PO włącza się w nagonkę na syna byłej premier

Pisaliśmy już dziś o ataku, jaki na syna byłej premier Beaty Szydło przeprowadził portal OKO.press, chcąc w ten sposób uderzyć w prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Atak ten wywołał wielkie oburzenie wśród internautów, którzy zniesmaczeni pisali o szukaniu „taniej sensacji”. Z tej „taniej sensacji” postanowił skorzystać Borys Budka i uczynić z rzekomego stanowiska przedstawiciela handlowego w prywatnej firmie syna byłej premier temat debaty sejmowej.

Trwa nagonka na prezesa PKN Orlen. Opozycyjne media robią wszystko, aby postawić Daniela Obajtka w złym świetle. Teraz postanowili przy okazji uderzyć w syna byłej premier. Dziennikarze OKO.press informują, że Tymoteusz Szydło pracuje w ERG Bieruń Folie. To prywatna firma zajmująca się sprzedażą worków foliowych, a syn byłej premier jest w niej przedstawicielem handlowym. Według relacji OKO.press udziałowcami firmy mają być Daniel Obajtek i Beata Szydło. To właśnie stało się pretekstem do ataku.

- „Syn byłej premier Beaty Szydło jest pracownikiem firmy ERG Bieruń Folie, której udziałowcami są Daniel Obajtek i jego matka. Pracuje tam pod zmienionym nazwiskiem. Jest przedstawicielem handlowym odpowiadającym za dystrybucję worków foliowych”

- czytamy na portalu.

Temat postanowił natychmiast podchwycić lider Platformy Obywatelskiej. Swoje dzisiejsze wystąpienie w Sejmie polityk rozpoczął od złożenia wniosku o odroczenie posiedzenia Sejmu.

- „Odroczenie celem zobowiązania wicepremiera Kaczyńskiego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo Polek i Polaków do przedłożenia informacji co do działania polskich służb wobec osób, które zajmują kierownicza stanowiska w SSP, a stworzyły swego rodzaju mafijny układ, którego ojcem chrzestnym jest Jarosław Kaczyński”

- mówił Budka.

Dalej mówił o zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa krewnych polityków. Tutaj właśnie posłużył się przykładem syna byłej premier. Tymoteusz Szydło, po tym jak zrezygnował z kapłaństwa, najpewniej chcąc zachować anonimowość zmienił nazwisko. Budka przekonywał jednak, że zrobił to, aby rozpocząć pracę w ERG Bieruń Folie.

- „Doszło do tego, że wstydzicie się swoich nazwisk. Zmieniacie nazwiska, by doić polską gospodarkę”

- stwierdził.

Do jego wystąpienia odniósł się w mediach społecznościowych wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

- „Lider opozycji postanowił się przyłączyć do nagonki na niewinnego człowieka. Może coś o niejakim Józefie Bąku?”

- napisał.

"Lider opozycji" postanowił się przyłączyć do nagonki na niewinnego człowieka. Może coś o niejakim Józefie Bąku? pic.twitter.com/N0GOtDKyzc — Radosław Fogiel (@radekfogiel) March 17, 2021

kak/wPolityce.pl, Twitter