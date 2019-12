Odezwał się 'ekspert'... Piątek atakuje Morawieckiego za oświadczenie

JONASIK 29.12.19 21:23

Jak tu się dziwić Putinowi?

W Polsce od lat jawnie się go oskarża o zabicie polskiej elity w Smoleńsku.

Polski rząd to toleruje, a nawet podsyca.

No to od się odgryza.

Tyle, że za nim stoją fakty i dokumenty (cwanie, tendencyjnie wybrane), a za naszą narracją stoi szalony Maciek Rewicz.

Jak zwykle w przypadku PiS przegramy.