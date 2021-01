Odbudowa gospodarki po epidemii. ,,Zaczynamy konsultacje i inwestowanie potężnych środków''

„Dzisiaj przystępujemy do konsultacji i do inwestowania potężnych środków. Środki, które wynegocjowaliśmy w Brukseli w ostatnich kilku miesiącach to nie tylko historycznie największe środki, które nam przysługują, ale to także środki ekstra, ponad to, co było do tej pory rozdystrybuowane, to dodatkowe fundusze, które chcemy przeznaczyć przede wszystkim na odbudowę właśnie po epidemii” – powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu w trakcie konferencji prasowej przedstawił dziś Umowę Partnerstwa opiewającą na 76 mld euro na lata 2021-2027. Jak zaznaczył, to historyczne środki będące tylko częścią z wielkiej puli przysługującej Polsce.

Zaznaczył też:

„Leczenie gospodarki po epidemii to coś, co wszystkie kraje robią po raz pierwszy i co wymagać będzie szerokich konsultacji, ekspertyzy, specjalistów, ale także tempa działania”.

Podkreślił, że konieczne jest jak najlepsze zaangażowanie tych środków dla ochrony gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl