Od jutra nowe złagodzone obostrzenia - rząd opublikował rozporządzenie

Złagodzone wakacyjne obostrzenia obowiązywać będą od 13 i 26 czerwca. Rząd opublikował rozporządzenie, mocą którego m. in. podniesiono limity osób w kościołach, restauracjach, hotelach.

Rozporządzenie to realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego związanych z odmrażaniem gospodarki i dalszym luzowaniem obostrzeń.

Od 13 czerwca zostanie zwiększona liczba osób w kościołach do 50 proc. miejsc. W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia odsetek ten wyniesie 75 proc. dostępnych miejsc.

Z rozporządzenia wynika, że od 26 czerwca do 31 sierpnia jest dopuszczalne prowadzenie działalności przez m.in. siłownie, kluby i centra fitness pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekroczy 1 osoby na 10 m2. Również w tym terminie będą mogły działać dyskoteki i kluby nocne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym prowadzona jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 150 osób.

Również od 26 czerwca hotele będą mogły wynająć 75 proc. dostępnych miejsc. Do limitu nie zostaną wliczone dzieci do 12 roku życia i osoby zaszczepione. Podobne regulacje co do obłożenia będą obowiązywać w restauracjach, z tym, że rozporządzenie przewiduje wymóg 1,5 metra między stolikami lub 1 m, jeśli stoliki są oddzielone przegrodami.

Od 26 czerwca dopuszczalne są także targi, imprezy promocyjne, konferencje i kongresy. Przewidziano jednak wymóg zapewnienia co najmniej 10 metrów kwadratowych na jedną osobę.

Dopuszczalne od 26 czerwca będzie także organizowanie zgromadzeń, w tym spontanicznych. Maksymalna liczba uczestników takiego zgromadzenia to 150. Osoby uczestniczące w zgromadzeniach będą zobowiązane do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu.

