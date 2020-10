Od dziś cała Polska strefą czerwoną. Co się zmienia?

- Musimy zahamować przyrosty zakażeń. Obostrzenia, które wprowadzimy, będą miały skutek za 10-14 dni. Najważniejsze jest ludzkie życie i stabilność systemu zdrowia - powiedział w piątek (23 października br.) premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów na konferencji prasowej przedstawił nowe obostrzenia w ramach walki z koronawirusem.

Szef rządu poinformował, że od soboty (24 października br.) obostrzenia czerwonej strefy zostaną rozszerzone na całą Polskę.

Nowy model pracy szkół

Premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o wprowadzeniu nowego modelu pracy szkół. Uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8 będą się uczyli w trybie zdalnym. Dzięki temu ograniczone zostaną kontakty społeczne. - To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji – zaznaczył szef rządu. Ponadto osoby do 16. roku życia w godzinach od 8 do 16 będą mogły się przemieszczać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Gastronomia tylko na wynos

Nowe zasady obejmą również działalność restauracji, kawiarni i pubów. Przez najbliższe dwa tygodnie klienci będą obsługiwani jedynie na wynos lub poprzez dowóz zamówienia. - Wiem, że to bardzo trudna wiadomość dla prowadzących, właścicieli i klientów, ale zdaniem specjalistów pomieszczenia gastronomiczne to miejsca, gdzie dochodzi do częstych zakażeń – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów zaapelował też o ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w zakładach produkcyjnych.

Ograniczenie spotkań i aktywności

Rząd zdecydował również o wprowadzeniu zakazu wszelkiej aktywności w grupach powyżej 5 osób (spoza wspólnego gospodarstwa domowego). Ograniczenie obejmuje m.in. imprezy, spotkania i zebrania (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych. - Widzimy wyraźnie, że również w ostatnich dniach dochodziło do spotkań dużych grup osób i były to źródła i ogniska zakażeń – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Zadbajmy o seniorów

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że szczególnie należy zadbać o bezpieczeństwo osób starszych. - Prosimy seniorów o niewychodzenie z domu i nieprzemieszczanie się - apelował szef rządu. Dotyczy to zwłaszcza osób po 70. roku życia z wyłączeniem sytuacji związanych z: wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziałem we mszy świętej lub obrzędach religijnych.

Żeby wspomóc osoby starsze, zostanie uruchomiony Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zawieszona zostanie też działalność sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów.

Zalecenie DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzona zostaje zasada DDMA na DDMA+W, czyli:

D ystans

D ezynfekcja

M aseczka

A plikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

gov.pl/web/mswia