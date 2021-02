Ochojska na tropie ,,afery''. ,,Zanim poda się w świat nieprawdziwą informację, warto sprawdzić''

„We wrześniu premier zapowiedział przekazanie 156 domów na potrzeby rodzin uchodźczych ze spalonego obozu Moria w Grecji. Organizacje na miejscu informują, że pomoc nie dotarła do potrzebujących” – napisała europoseł Janina Ochojska na Twitterze załączając zdjęcie pisma przesłanego premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Jak się okazuje, najwidoczniej polityk nie odrobiła pracy domowej.

Ochojskiej odpowiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński:

„Szanowna Pani Europoseł @JaninaOchojska, 156 domów modułowych zostało przekazanych Grecji na początku października. Informowaliśmy o tym”.

Polityk dołączył do tego odnośnik do informacji na temat przekazania domów modułowych. Na koniec zwrócił się do Ochojskiej pisząc:

„Zanim poda się w świat nieprawdziwą informację, naprawdę warto sprawdzić”.

