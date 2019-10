Obrzydliwe! Opiekun uczy dziecko: 'Kaczyński to stary ch**'. RPD wstrząśnięty

"Ch*j" - odpowiada dziecko. "No właśnie, to jest stary ch*j" - dopowiada opiekun. Skandaliczny sposób wychowania autora filmu został bardzo ostro skrytykowany przez internautów; okazuje się, że to jednak nie koniec konsekwencji dla "wychowawcy". Sprawa dotarła bowiem do Rzecznika Praw Dziecka, który zapowiedział wystąpienie do sądu z wnioskiem o wgląd w sytuację wychowawczą dziecka.



"Dawno mną nic tak nie wstrząsnęło. I nie chodzi mi o Kaczyńskiego lecz o tego małego chłopca, który używa tak wulgarnego słowa przy aprobacie rodzica. To jest plon nienawiści sączonej przez polityków. Jakie pokolenie chcecie wychować?"-skomentowała na Twitterze udostępnione z chłopcem nagranie wideo red. Marzena Paczuska. Właściwie we wszystkich miejscach, gdzie filmik był publikowany spotykał się on z ostrą krytyką internautów. Sprawa w końcu dotarła do Rzecznika Praw Dziecka.