OBRZYDLIWE!!! Michalkiewicz ujawnił dane ofiary księdza pedofila

"Dostać milion złotych, za to, że ktoś kiedyś wsadził rękę pod spódniczkę, no któż by nie chciał. Jestem pewien, że teraz panienki, jedna przez drugą, na wyścigi będą sobie przypominać, jak to były molestowane. No to żadne k…rwy nie są tak wynagradzane na całym świecie. Nie wiem jak nasz biedny kraj to wytrzyma"-powiedział wówczas publicysta. Kobieta postanowiła podać go do sądu i sprawę wygrała. Wówczas Stanisław Michalkiewicz zamieścił na swojej stronie internetowej wpis, w którym poinformował, że nie wiedział nic ani o samym procesie, ani o wyroku, gdyż pisma sądowe wysyłano na adres, pod którym nie mieszka od ponad 10 lat.