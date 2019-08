Obrzydliwe! Lewica znów profanuje wizerunek Maryi!

Iza 16.8.19 19:10

Obrazek jest adresowany do działaczy określonej partii - ludzi , którzy mają poczucie humoru. To nie jest adresowane do katolików, więc o co czepiacie się? Ktoś wszedł z tym do kościoła, na pielgrzymkę/. O żadnej profanacji nie ma mowy.