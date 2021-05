Obrzydliwa profanacja pomnika bł. Jerzego Popiełuszki w USA! ,,Htlerowskie'' wąsy i napis: ,,No Polish''

Szokująca dewastacja pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki w nowojorskiej dzielnicy Greenpoint. Domalowano mu „hitlerowskie wąsy”, na głowę nałożono worek oraz napisano: „No Polish”.

Aktem nienawiści wobec Polaków zszokowana jest Polonia Amerykańska. Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki wyraził nadzieję, że nowojorskie służby wyciągną wnioski z wydarzenia, a pomnik będzie lepiej chroniony.

Jak przypomniał Kubicki:

„Jerzy Popiełuszko to nie tylko ksiądz i błogosławiony kościoła katolickiego, ale również wojownik o wolność. Postać, bez której niemożliwe byłoby pokonanie komunizmu w Polsce”.

Trwa dochodzenie specjalnej jednostki Policji Miejskiej w Nowym Jorku, która zajmuje się zbrodniami na tle rasowym oraz przypadkami „hate crime”.

Thank you @NYPDHateCrimes for investigating this saddening act of vandalism.



Popiełuszko statue in #Greenpoint is an important landmark for Polish community in #NYC, city standing for tolerance and freedom.



Father Popiełuszko fought for these values throughout his entire life. https://t.co/XHJHuYRSKP