Obrzydliwa, bluźniercza akcja amerykańskich feministek

18.11.19 12:50

PRAWO - mówi jednak o PRZERYWANIU CIĄŻY - termin zabijanie/mordowanie nienarodzonych jest kłamstwem kościoła. A kłamstwo jest grzechem. A tak poza tym, kobieta przerywająca ciążę - przerywa SWOJĄ CIĄŻĘ. Nikogo do niczego nie chce naklaniać ani zmuszać. A przeciwnicy domagają się zakazu - DLA INNYCH!!!! A zwolennicy - mówią - niech każdy robi co zechce - jeśli to nie narusza cudzych, słusznych interesów, praw i wolności. I kto tu zmierza do dyktatury???