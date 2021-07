Obok medalu zawiesiła medalik. Olimpijka podziękowała Bogu

„Dziękuję Ci Panie, dziękuję Ci Panie!” – krzyczała po swoim zwycięstwie w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 55 kilogramów Filipinka Hidilyn Diaz.

Hidilyn Diaz zdobyła pierwszy w historii swojego kraju złoty medal olimpijski. Filipinka uzyskała łączny wynik 224 kilogramów. W czasie ceremonii medalowej, po odśpiewaniu hymnu swojego kraju, zrobiła znak krzyża. Obok medalu na jej ramionach wisiał medalik z Najświętszą Maryją Panną. W wywiadzie opowiedziała, że przed wyjazdem do Japonii podarowali go jej przyjaciele.

- „Odmawiali nowennę przez 9 dni przed moimi zawodami. Medalik jest znakiem naszej modlitwy i wiary w Maryję, mamę Jezusa Chrystusa”

- mówiła.

