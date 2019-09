Obłęd! Prowokacja LGBT w Toruniu. ,,Marsz dla życia i rodziny!''

widziane z boku 3.9.19 19:28

W ostatnią niedzielę, w Bostonie (USA) odbyła się "Straight Pride" parada.

Straight Pride oznacza takich jak ja, normalnych - rodzina; ojciec, matka, dzieci, tj. ponad 95% społeczeństwa.

I parada ta została zaatakowana przez pozostałe 5%.

Dewianci seksualni portetujacy siebie jako ofiary, tym razem to oni byli agresorami.

Stacje TV dostały "cieczki" szczegolnie CNN.

Kilkudziesięciu dewiantów, głównie z Antify zostało aresztowanych.

Wg. nich tj. tych dewiantów z samego faktu, że jestem ojcem, mążem - jestem faszystą.



A co to mówi o świecie w jakim żyjemy.

Normalność jest to "zboczenie" - zboczenie to "normalność".