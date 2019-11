OBŁĘD! 'Pastorka' lesbijka na czele proaborcyjnej organizacji

"Ukazuje to właściwie jedną z największych słabości przemysłu aborcyjnego: nauka nie jest po jego stronie, logika nie jest po jego stronie, ani też historia. Już dawno temu skończyły się im argumenty usprawiedliwiające aborcję. Teraz, jedyne, co im zostało, to nałożyć maskę duchowości"-ocenia ks. Pavone.