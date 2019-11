Obłęd! 11 tysięcy naukowców chce ,,ograniczyć'' populację

Janusz Pawilon 3a 6.11.19 16:14

ZIEMIA JEST PRZELUDNIONA, WG WAS WSZYSCY POWINNI SIĘ PŁODZIĆ NA POTĘGĘ, ALE LUDZIE MYŚLĄCY WIDZĄ ŻE PROWADZI TO DO PRZELUDNIENIA, PROBLEMÓW MIGRACYJNYCH, MIESZKANIOWYCH, A CZASEM NAWET DO WOJEN.



Myślcie czasem.