Objawienia w Ostrożnem k. Zambrowa? Jest oświadczenie diecezji

Daj spokój. Nie warto do niego pisać. Przecież on wkleja to z różnych kont. To zwykły troll. Jak to się nie skończy to ja zgłaszam to do prokuratury. Nie będzie mnie jakiś psychol pomawiał.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha