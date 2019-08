Obietnice Biedronia. ,,Nie ma tęczowej zarazy. Zarażajmy się tylko miłością!''. No i zabijajmy dzieci

JS 24.8.19 16:15

Strzeżcie się tych ludzi, jak również PO-PSL-Nowoczesna i teraz Kukiza niestety także.

Jak dojdą znowu do władzy na 100% doprowadzą do dyktatury, totalitaryzmu a takie były już systemy despotyczne



Zestawienie



Kary za nie lubienie totalitaryzmów, dyktatur:

Jak ktoś mówił źle o Hitlerze, zatrzymanie, sąd I więzienie

Jak ktoś mówił źle o Stalinie, zatrzymanie, sąd I więzienie, zesłanie na Syberię

Jak ktoś mówił źle o komuniźmie w Polsce, zatrzymanie, sąd I więzienie

Jak ktoś mówił źle o PZPR, zatrzymanie, sąd I więzienie

Jak ktoś mówi źle o LGBT+, wkrótce zatrzymanie, sąd I więzienie

Jak ktoś mówi źle o Żydach, zatrzymanie, sąd I więzienie

Dziwna, przypadkowa zbieżność czy ustalone kierunki działania dyktatur, totalitaryzmów?



Promocje dla tych którzy nie lubią tego co związane z Jezusem, Polską

Jak ktoś mówi źle o Jezusie to jest dobre, dostaje wsparcie od zainteresowanych

Jak ktoś mówi źle o Kościele Powszechnym to jest dobre, dostaje wsparcie od zainteresowanych

Jak ktoś mówi źle o Polsce to jest dobre, dostaje wsparcie od zainteresowanych

Jak ktoś mówi źle o Polakach to jest dobre, dostaje wsparcie od zainteresowanych

Jak ktoś mówi źle o wartościach chrześcijańskich to jest dobre, dostaje wsparcie od zainteresowanych

Dziwna, przypadkowa zbieżność czy ustalone kierunki działania w/w dyktatur, totalitaryzmów ?