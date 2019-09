Pyszny i prosty obiad na dziś: Kiełbasa w piwie z musztardą i ostrą papryką

Rozgrzewamy olej na patelni. Pokrojoną cebulę w piórka wrzucamy na tłuszcz. Smażymy do zeszklenia, solimy. Następnie dorzucamy gorczycę i paprykę. Całość mieszamy i zdejmujemy patelnię z ognia. Około połowy usmażonej cebuli wrzucamy na dno naczynia żaroodpornego jako "dywanik". Na to kładziemy kiełbasy. Zalewamy to następnie piwem. Wierzch kiełbas smarujemy musztardą pomieszaną z miodem. Teraz posypujemy danie majerankiem i obrzucamy resztą usmażonej z gorczycą i papryką cebuli.