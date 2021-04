O stypendium klubu sportowego nie mogą ubiegać się biali. Gubernator stanu: to nie rasizm!

O stypendia fundowane przez amerykański klub koszykarski Utah Jazz nie mogą ubiegać się biali studenci, jak donosi Rzeczpospolita. - Nie uważam tego za rasizm - powiedział gubernator stanu Utah Spencer James Cox.

Za każde zwycięstwo w sezonie 2020-2021 Utah Jazz fundować będzie czteroletnie stypendium uniwersyteckie dla studentów jednego z 6 uniwersytetów znajdujących się w stanie Utah. Klub pokrywać będzie czesne, zakwaterowanie, wyżywienie i materiały naukowe.

Stypendium kierowane jest wyłącznie do Azjatów lub osób pochodzących z wysp Pacyfiku, czarnych lub Afroamerykanów, Latynosów, rdzennych Amerykanów i rdzennych mieszkańców Alaski. Biali ubiegać się o nie nie mogą.

Ponadto większe szanse na uzyskanie stypendium miały osoby wykazujące "finansową potrzebę", niezależnie od tego, czy spełniały normy federalne dotyczące otrzymywania pomocy finansowej dla studentów.

Termin składania podań o stypendium już minął.

Gubernator stanu Utah został na jednej z konferencji prasowych spytany, czy nie uważa takiej polityki klubu za rasistowską.

- Nie uważam tego za rasizm. Sądzę, że to odpowiedź na przejawy rasistowskiej niesprawiedliwości, które miały miejsce w naszej społeczności przez długi czas - stwierdził.

Został również spytany, czy zamierza coś zrobić w wymienionej sprawie.

- Co zamierzam zrobić wobec Utah Jazz? Absolutnie nic - oświadczył Cox. - Pańskie lub moje dziecko nie ma żadnych praw do pieniędzy Utah Jazz. Utah Jazz i Ryan Smith (właściciel klubu Utah Jazz) mogą robić ze swoimi środkami, co chcą - dodał.

Dodatkowo zdaniem gubernatora Utah Jazz ma świetny plan stypendialny, który należy docenić. Cox odwołał się także do historycznych amerykańskich nierówności między grupami ludzi zamieszkujących ten kraj.

- (...) w ogóle nie jest rasistowskie szukanie sposobów na podniesienie poziomu życia społeczności, które były historycznie i nieproporcjonalnie dotknięte. To wspaniały sposób na przezwyciężenie rasizmu - stwierdził.

Cox jest reprezentantem Partii Republikańskiej. Urząd gubernatorski objał w styczniu 2021 roku.

jkg/rp.pl