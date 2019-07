O. Leon Knabit: Może uda się nam doprowadzić do normalności?

JM 26.7.19 17:14

znamienne są te nienawistne i pogardliwe wpisy na temat o. Leona, przecież on nikogo nie obraża, ma 90 lat i swoje przekonania, doświadczenia którymi po prostu się dzieli. Pamiętaj abyś dzień święty święcił to jedno z przykazań Bożych, można być niewierzącym ale czy świętowanie, odpoczynek od pracy, możliwość spędzenia czasu z rodziną to coś złego żeby tak się bulwersować?