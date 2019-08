o. Leon Knabit mocno o korzeniach LGBT. ,,Naiwni wierzą, że w Polsce głoszenie idei komunistycznych jest karalne…''

LGBT to Komunizm! Nigdy większej bzdury nie słyszałem! Myślę że ten klecha Knabit powinien się lepiej zapoznać z pracami Marksa i Engelsa. Geje i lesbijki byli od zarania wieków! Starsi zapewne pamiętają jak do polski zawitały obcisłe spodnie damskie. Kościół wtedy wrzeszczał że to straszliwy grzech, bo według klechów kobieta chodząca w obcisłych spodniach miała być wyzywająca, pozbawiona wszelkich oporów moralnych, itd. itp. I co się okazało? Że świat się nie zawalił,końca świata nie było. Kościół jest kościołem, kobiety matkami... Chociaż kwestia obcisłych spodni została napompowana do maximu, kiedy uszło powietrze został bardzo mały balonik. To samo będzie z LGBT. Szum będzie dotąd, doputy będzie zainteresowanie. Wystarczy że media temat odpuszczą, ludzie i kościół się przyzwyczai do LGBT i wszystko będzie po staremu. Tak było z in vitro, genderem, uchodźcami...

