O. Leon: Czy miłosierny Bóg może karać?

Warto przypomnieć sobie katechizmową prawdę o Bogu: Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że za dobro wynagradza, a za zło karze. A dzisiaj tak bardzo nie wypada mówić o karze. Bo Pan Bóg jest miłosierny… Bo święta siostra Faustyna… Bo papież Franciszek… A tu Ewangelia wyraźnie mówi, że ktoś nie podporządkowujący się woli Króla, ma być wyrzucony tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jak to jest?

Trzeba pamiętać, że Bóg jest naszym Stworzycielem i Odkupicielem. Jesteśmy Jego własnością i może robić z nami to, co zechce. A ponieważ jest Miłością, więc chce tylko naszego dobra i czyni wszystko z miłości dla nas. Ale bardzo często ludzie Go nie znają, nie czynią starań, by Go poznać, a czasem nawet znają, ale lekceważą. A zlekceważenie takiej miłości, w danym wypadku przez grzech, to bolesna rana, zadana kochającemu sercu.

Pismo Święte mówi, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Owszem, w swoim miłosierdziu daruje każdemu, kto skruszony zwróci się z prośbą o przebaczenie. Na zło jednak zawsze się gniewa. Gniewał się nawet na Mojżesza, gniewał się na Naród wybrany, który karał wygnaniem z ojczystego kraju. Pan Jezus gniewał się na niepojętnych uczniów, a obłudnych faryzeuszów wprost zwymyślał. Kupców nieszanujących miejsca świętego wypędził ze świątyni, używając bata. A dzisiaj także gniewa się na tych, którzy beztrosko używają życia, nie patrząc na to, że często obok nich jest rozpacz, ubóstwo i niesprawiedliwość. Piosenka mówi: „Więc słuszny gniew się budzi w sercu, które kocha. Więc słuszny gniew się budzi, gniew dobrego Boga”.

W dzisiejszym trudnym czasie pandemii Matka Boska woła w Medziugorie: „Módlcie się, nawróćcie się!” A może rzeczywiście ludzkość musi cierpieć za odrzucenie Boga, za bluźnierstwa i za nieczułość na losy tylu najbiedniejszych – głodujących, uciekinierów, prześladowanych?

Fragment książki „Przestań narzekać, zacznij żyć. Część 4”

Leon Knabit OSB – ur. 26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim, benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Jego blog został nagrodzony statuetką Blog Roku 2011 w kategorii „Profesjonalne”. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.