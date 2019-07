O. Grzegorz Kramer SJ pilnie wymaga naszej modlitwy!!!

KT 23.7.19 14:37

To szkoła Tischnera cały ten Krakówek z przyległościami. Niby dobroduszność, a w praktyce nieustający wściekły atak na resztę KK. On tak robił, tworzył swój kościółek wokół siebie, a do reszty zionął. Kramer robi tak samo. Co to ma wspólnego z chrześcijaństwem, nie wiem, zarzuca innym to, co sam robi. Smutne.