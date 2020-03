O. Aleksander Posacki: Bóg wysłał nas na pustynię byśmy zrozumieli to, co Najważniejsze

Katolicka Kretynizacja Polski 30.3.20 13:04

Właśnie miałem tu wpisać parę wulgaryzmów pod adresem Polski i Kościoła. Nie mogę bez tego żyć. Po prostu muszę bluzgać i kłamać. Tak mi każe mój pan - szatan, któremu zaprzedałem duszę. A poza tym, nieźle nam tu płacą za te bluzgi i za długie dyżury.

Nienawidzę gdy PIS idzie od sukcesu do sukcesu i zyskuje poparcie kosztem lewactwa, które potrafi się tylko kompromitować. Szlag mnie trafił, gdy Duda się modlił w Częstochowie do Matki Boskiej. Przecież to Ona pokonała mojego pana, diabła!

W dodatku tak mnie doopa boli po wczorajszym, że mam lewackie rozwolnienie. Muszę po-czytać dzieła Lenina na dobranoc, może mi przejdzie. A jak nie, to "Wyborczą" lub "Newsweek".