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O. Aleksander Posacki: Bóg wysłał nas na pustynię byśmy zrozumieli to, co Najważniejsze 30.03.2020, 12:40
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O. Aleksander Posacki: Bóg wysłał nas na pustynię byśmy zrozumieli to, co Najważniejsze

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  • guess who 30.3.20 12:59

    No to teraz pokpijmy sobie ze staruszków i z ich opiekunów.

    Rise and shine! Wakey wakey!

    Zmierzyłeś temperaturę, psycho?

  • Katolicka Kretynizacja Polski 30.3.20 13:04

    Właśnie miałem tu wpisać parę wulgaryzmów pod adresem Polski i Kościoła. Nie mogę bez tego żyć. Po prostu muszę bluzgać i kłamać. Tak mi każe mój pan - szatan, któremu zaprzedałem duszę. A poza tym, nieźle nam tu płacą za te bluzgi i za długie dyżury.
    Nienawidzę gdy PIS idzie od sukcesu do sukcesu i zyskuje poparcie kosztem lewactwa, które potrafi się tylko kompromitować. Szlag mnie trafił, gdy Duda się modlił w Częstochowie do Matki Boskiej. Przecież to Ona pokonała mojego pana, diabła!
    W dodatku tak mnie doopa boli po wczorajszym, że mam lewackie rozwolnienie. Muszę po-czytać dzieła Lenina na dobranoc, może mi przejdzie. A jak nie, to "Wyborczą" lub "Newsweek".

  • Po 11-te nie bądź obojętny 30.3.20 13:06

    Drogie Polaczki, cóż, odbiło mi zupełnie na stare lata. Sorry, ale ja muszę na was bluzgać. I na wasz Kościół. To skutek długoletniej lektury Wyborczej, Newsweeka i prania mózgu przez nich. Poza tym dobrze mi płacą za te długie służbowe dyżury na Frondzie.
    Dziadek z Wehrmachtu i tatuś SB-ek też mieli swój wpływ na to. Ale oni już są na łonie Hitlera i Lenina.

  • 30.3.20 13:18

    Chyba tak. Jak twierdził Sokrates bezmyślnym życiem w ogóle nie warto żyć.

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