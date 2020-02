O. Adam Szustak przeprasza za publiczne poparcie Hołowni

Leszek 15.2.20 17:26

Szwajcaria wstrzymuje wdrażanie 5G w związku z potencjalnym ryzykiem

Szwajcarska agencja ochrony środowiska Bundesamt für Umwelt (Bafu ) wstrzymała bezterminowo wdrażanie sieci 5G w związku z potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia mieszkańców. Decyzja zapadła po tym, jak kilka kantonów wprowadziło własne zakazy z tych samych powodów.



Pod koniec stycznia Bafu wysłał pisma do władz kantonów, informując że wdrożenie 5G nie nastąpi. Zgodnie ze strukturą administracyjną kantony udzielają licencji na infrastrukturę telekomunikacyjną ale rząd federalny w Bernie odpowiada za jej ramy. Szwajcaria wstrzymała wdrażanie 5G w związku z potencjalnymi zagrożeniami



Agencja ochrony środowiska uzasadnia decyzję koniecznością dalszych badań pod kątem potencjalnego wpływu promieniowania sieci 5G na zdrowie i środowisko. Jak dotąd – uzasadnia- nie ma żadnej opinii eksperckiej ani kryteriów na świecie w oparciu o jakiekolwiek wiarygodne badania by można było ustanowić punkt odniesienia.



Największa w kraju firma telekomunikacyjna Swisscom, oświadczyła, że ​​będzie nadal rozwijać swoją infrastrukturę 5G, nawet jeśli będzie działać z ograniczoną przepustowością. Obiecała klientom, że prędkości przesyłu 2 Gb/s jest możliwa do osiągnięcia osiągnąć bez nowych masztów.







Swisscom zaznaczył, że rozumie „obawy związane z wdrażaniem technologii 5G i dodał, że „nie ma dowodów na to, że promieniowanie z masztów antenowych w granicach wartości granicznych niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzi”. Rzekomo technologia 5G wykorzystuje częstotliwości podobne do 4G, które już poddano „kilku tysiącom badań”, a limity norm szwajcarskich są „10 razy surowsze niż zalecane przez Światową Organizację Zdrowia”



Szwajcaria bez technologii 5G?

Szwajcarska opinia publiczna jest podzielona, większość jednak obawia się skutków. Liczne protesty przeciwko wdrażaniu nowej technologii odbyły się m.in w Bernie, Zurychu i Genewie. W tej chwili dwa kantony zbierają 100 000 podpisów. Jeżeli uda się je zebrać, co nie powinno być trudne odbędzie się krajowe referendum w sprawie wdrożenia 5 G.



Gdy obywatele w referendum opowiedzą się za niewykorzystywaniem 5G zapis znajdzie się w konstytucji tego kraju.



