NYT: ,,Exodus gejów z Polski'', ale ,,trudno powiedzieć ilu wyjeżdża''. Kim jest autorka?

- Dziennikarka "The New York Times" pisze w leadzie o rzekomym masowym exodusie gejów z Polski, by w dalszym akapicie wyznać: - " Trudno powiedzieć, ilu jest gejów w Polsce, czy stwierdzić ilu wyjeżdża." Głupi Amerykanie? - czytamy we wpisie redaktora Wojciecha Wybranowskiego na Twitterze. Nie zgadniecie z jakiego kraju pochodzi autorka i dla kogo pisze!

- Eskalacja werbalnych ataków polskiego rządu przy wsparciu Kościoła rzymskokatolickiego, a także groźba przemocy fizycznej na ulicach wielu miast spowodowała exodus homoseksualistów - czytamy w pełnym dramatyzmu lidzie w internetowej wersji New York Post.

Autorka była w stanie opisać trzy przypadki emigracji osób homoseksualnych z Polski. Do tego dołącza swój histeryczny i nieodosobniony atak na Kościół katolicki w Polsce, który jej zdaniem "buduje wrogość do gejów".

Jak się okazuje opakowanie, a więc i tytuł i lid tekstu, zdecydowanie odbiegają od jego treści.

- Trudno powiedzieć, ilu jest gejów w Polsce, ani ilu wyjeżdża. Nie ma sondażu na temat ich poglądów lub preferencji – czytamy już w tekście, którego autorka – jak się okazuje – to Monika Pronczuk, pisząca dla lewicowego portalu OKO.Press „Gazety Wyborczej”.

- Dziennikarka "The New York Times" pisze w leadzie o rzekomym masowym exodusie gejów z Polski, by w dalszym akapicie wyznać: - " Trudno powiedzieć, ilu jest gejów w Polsce, czy stwierdzić ilu wyjeżdża." Głupi Amerykanie? Oh Wait.. Autorka to dziennikarka "OkoPress" i "GW" (...) I do tego w roli "eksperta" antykatolicko zafiksowany satelita "GW" Dehnel, który przekonuje, że "Kościół Katolicki w Polsce jest głównym motorem nienawiści wobec gejów" - komentuje red. Wojciech Wybranowski na Twitterze.

Czyżby NYT schodził na psy albo jeszcze gorzej … na poziom „Gazety Wyborczej”?

mp/nytimes.com/tysol.pl/twitter/fronda.pl